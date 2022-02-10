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Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek - Son Dakika

Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek

10.02.2022 15:37

Galatasaray'ın yıllık 7 milyon lira civarı olan elektrik gideri 16 milyon liraya kadar yükseldi. Kasım ayında hayatını kaybeden eski başkan Mustafa Cengiz döneminde startı verilen güneş paneli projesiyle Galatasaray'ın gideri 5 milyon liranın altına düşecek.

Galatasaray'ın stadı NEF Arena'da güneş panelleri devreye giriyor. Yıllık 7 milyon lira civarında elektrik gideri olan Galatasaray'da son zamlarla birlikte maliyet 16 milyon lirayı aştı. Kasım ayında vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz'in güneş paneli projesiyle Galatasaray'ın gider kalemi biraz olsun azalacak.

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11 MİLYON LİRA TASARRUF

Mart 2021'de Mustafa Cengiz'in, "Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak" dediği proje hayata geçiyor. Galatasaray'ın gideri 16 milyon liradan 5 milyon liranın altına inecek. Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak sistemin anlaşması Enerjisa ile yapılmıştı.

Galatasaray elektrik faturasından kurtuluyor! Mustafa Cengiz'in projesi ilaç oldu

3 YILDA TARİHE GEÇTİ

3 yıllık başkanlık döneminde sarı-kırmızılı camiaya birçok sevinç yaşatan Cengiz, kulübün mali durumunu düzeltmek için çok çaba sarf etmişti. Cengiz başkanlığında birçok başarıya imza atan futbol takımı, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Kasım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek - Son Dakika
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