Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isim bambaşka biri oldu! Adını dahi değiştirdi

Galatasaray'ın stadı NEF Arena'da güneş panelleri devreye giriyor. Yıllık 7 milyon lira civarında elektrik gideri olan Galatasaray'da son zamlarla birlikte maliyet 16 milyon lirayı aştı. Kasım ayında vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz'in güneş paneli projesiyle Galatasaray'ın gider kalemi biraz olsun azalacak.

11 MİLYON LİRA TASARRUF

Mart 2021'de Mustafa Cengiz'in, "Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde katkı sağlayacak" dediği proje hayata geçiyor. Galatasaray'ın gideri 16 milyon liradan 5 milyon liranın altına inecek. Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak sistemin anlaşması Enerjisa ile yapılmıştı.

3 YILDA TARİHE GEÇTİ

3 yıllık başkanlık döneminde sarı-kırmızılı camiaya birçok sevinç yaşatan Cengiz, kulübün mali durumunu düzeltmek için çok çaba sarf etmişti. Cengiz başkanlığında birçok başarıya imza atan futbol takımı, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.