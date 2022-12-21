Erden Timur'dan Galatasaray'da dev destek! Taraftarların kalplerini fethetti - Son Dakika
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Erden Timur'dan Galatasaray'da dev destek! Taraftarların kalplerini fethetti

21.12.2022 18:40
Erden Timur'dan Galatasaray'da dev destek! Taraftarların kalplerini fethetti

Galatasaray'a 300 milyon liralık destekte bulunan Nef'in sahibi Erden Timur, "Her şeyi Galatasaray sevgisi için yapıyorum" diyerek sarı-kırmızılı taraftarların kalplerini fethetti.

Galatasaray'da Erden Timur'un 150 milyon TL'si Mecidiyeköy'deki proje, 150 milyon TL'si de Kemerburgaz'daki proje olmak üzere kulübe 300 milyon TL'lik destek sağladığı açıklandı.

HEDEF 10 MİLYAR TL

Galatasaray , Kemerburgaz'daki projeyle beraber toplamda tüm giderler çıktıktan sonra 10 milyar TL'lik bir fona kavuşmayı hedefliyor. Projelerin başındaki isim Nef'in sahibi Erden Timur. Kulüpte transfer çalışmalarını da bizzat yürüten Timur, tüm gayrimenkul projelerinin de denetimini gerçekleştiriyor.

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"HER ŞEYİ GALATASARAY SEVGİSİ İÇİN YAPIYORUM"

Fanatikte yer alan habere göre, Dursun Özbek'in, "Tam yetkili" dediği Timur'un, 150 milyon TL'si rezidans projesi, 150 milyon TL'si de Kemerburgaz'daki proje olmak üzere Galatasaray'a 300 milyon TL'lik bir destek sağladığı açıklandı. Özbek'in özel olarak teşekkür ettiği Erden Timur, "Her şeyi Galatasaray sevgisi için yapıyorum" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Erden Timur'dan Galatasaray'da dev destek! Taraftarların kalplerini fethetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erden Timur'dan Galatasaray'da dev destek! Taraftarların kalplerini fethetti - Son Dakika
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