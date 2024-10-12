Galatasaray Florya İhalesi Kasım'da - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Florya İhalesi Kasım'da

Eski Başkan Adnan Polat, Florya arazisi ihalesinin kasım ayı başında duyurulacağını açıkladı.

12.10.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, Florya arazisi için yapılan ihalenin duyurusunu kasım ayının başında yapmak istediklerini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sürüyor. Toplantıda Florya arazisiyle ilgili konuşan Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, "Beni komisyon başkanı ve arkadaşlarımı seçtikleri için Galatasaray yönetim kurullarına güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, bugüne kadar ihale dosyasını tamamlamak üzere çalıştık. İki parselin arasından geçen ince bir yol vardı, onu kaldırılıp parsellerin birleştirilmesi için kararlar çıkmış vaziyette. Buradaki niyetimiz, kasım ayının başında ilana çıkmak. Burada ihale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız. Kasım ayının başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz. 1 aylık süre vereceğiz dosya alanlara. Bu süre içinde ilgili firmalar gelip tekliflerini verecek. Teklifler şöyle olacak, bir dosyanın içinde iki zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesine uygun belgelerin bize verilmesi lazım. Onlara bakacağız. Eksiklik varsa 1 hafta zaman vereceğiz. Ondan sonraki dönemde komisyonun da huzurunda bütün teklifler davet edilerek onların önünde ikinci zarflar açılacak. Burada teklifler tespit edilecek. Bunların içinde en iyi gördüklerimizden onları seçeceğiz, diğerlerine teşekkür edeceğiz. Uygun gördüklerimizden açık arttırma ile nihai rakamlarını bize vermesini isteyeceğiz. Bu işi yapabilecek kapasite bir firma mı, o çok önemli. Bize hasılat payında vereceği minimum yüzde ne, bizim asgari toplam ne olacak, vereceği avans miktarı çok önemli bir unsur. 70 milyon Dolar civarında Galatasaray'ın bir borcu var. Bunun için avans miktarı çok önemli. İnşaatın süresiyle vereceği teklif, mali yeterliliği yanında idari ve teknik yeterliği olan, geçmişi olan firmalar olması lazım. Bu firmaların marka değeri olması lazım. Bu ihaleyi alacak firma bununla ilgili konsept proje getirecektir, o projeye ortak karar verdikten sonra mimari projenin son haline gelinmesi, mühendislikle ilgili projelerin bitirilmesi, şartnamelerin hazırlanması, ruhsatının hazırlanması bana göre minimum 8 sürecek. 2025'in eylül ayında ruhsatımızı alıp buraya kazmayı çakacak duruma geliriz. Galatasaray'ın Florya'sı, özellikle yeni alınan 41 dönümlük parselle Galatasaray'ın kurtuluş projesi. Galatasaray borçlarını sıfırlanacağız, bünyesinde büyük bir kaynağa olacak bir proje olacak. O kaynağı da fon oluşturmak ve değerlendirmek. Bir aksiliğimiz yok. Belli bürokratik süreçleri takip ediyoruz. Galatasaray'a hayırlı olur. Bu dönemde Galatasaray yönetimini destekleyin. 5. yıldız çok önemli. Görüyorum, her taraftan saldırı altındayız. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Nasıl mı, birlik ve beraberlik halinde olursak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Adnan Polat, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Florya İhalesi Kasım'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:29:47. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Florya İhalesi Kasım'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.