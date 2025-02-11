Galatasaray, Frankowski'yi Transfer Etti - Son Dakika
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Galatasaray, Frankowski'yi Transfer Etti

Galatasaray, Frankowski\'yi Transfer Etti

Galatasaray, Fransa'nın Lens takımından Przemyslaw Frankowski'yi transfer etti.

11.02.2025 09:56
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Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılıların 3. Polonyalı futbolcusu oldu.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Fransa'nın Lens takımında oynayan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi transfer etti. Frankowski böylece Aslan'ın 3. Polonyalı futbolcusu oldu.

Galatasaray'da daha önce 1990-1992 yılları arasında Roman Kosecki, 1991 yılında da kısa süreliğine Marek Godlewski forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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