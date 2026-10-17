Galatasaray, Gençlerbirliği maçı VAR hakemi Erkan Engin için TFF'yi sorumlu gördü - Son Dakika
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Galatasaray, Gençlerbirliği maçı VAR hakemi Erkan Engin için TFF'yi sorumlu gördü

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Galatasaray, Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Erkan Engin hakkında açıklama paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Engin'in geçmiş kararlarını ve bu sezonki görevlendirmelerini hatırlatarak yaşanabilecek hakem hatalarının sorumlusu olarak TFF'yi gördüğünü bildirdi.

GALATASARAY, Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın VAR hakemi Erkan Engin hakkında açıklama paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmaya VAR hakemi olarak atanan Erkan Engin'in geçmişte hangi kararların altında imzası olduğunu ve son dönemde hangi maçlarda görevlendirildiğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında, "hislerini" dinleyip, tartışmalı bir VAR müdahalesiyle hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet ederek Fenerbahçe lehine penaltı verilmesinde rol oynayan hakemdir.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasında, yine tartışmalı bir VAR müdahalesi sonucunda Fenerbahçe lehine penaltı verilmesini sağlayan hakemdir.

Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda hatalı bir kararla hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet eden, ancak hakemin kararını değiştirmediği VAR müdahalesinin sahibi olan hakemdir.

Peki, bu sezon Erkan Engin'in görevlendirmelerine bakalım:

Bu maçla birlikte Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacaktır.

Gençlerbirliği'nin bu sezon 3. kez iç saha maçında VAR odasında görevlendirilmiştir. (2 VAR, 1 AVAR)

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'nin iç saha maçında AVAR olarak görev almıştır.

Böylelikle aynı takımın üst üste 2 iç saha maçında VAR odasına görevli olarak atanmıştır.

Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuGençlerbirliğiErkan EnginGalatasarayFutbolGüncelSporSon Dakika

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