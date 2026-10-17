Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 88. dakikada kendi kalesine atılan golle 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 88. dakikada kendi kalesine atılan golle 1-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Gençlerbirliği\'ni 88. dakikada kendi kalesine atılan golle 1-0 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. 88. dakikada Deniz Gül'ün vuruşunda topu kontrol edemeyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine attığı gol, maçın skorunu belirledi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Altan, Hüseyin Aylak

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Dk. 90 Koita), Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Diabate (Dk. 90 Martor), Gouveia (Dk. 71 Orakpo), Luis (Dk. 80 Göktuğ), Salih Uçan (Dk. 71 Ülgün), Tongya, Mendes

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 70 Jakobs), Sara (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Lemina, Sane (Dk. 61 Leao, Dk. 77 Deniz Gül), Batrakov, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Yunus Akgün), Victor Osimhen

GOL: Dk. 88 İrfan Can Eğribayat (K.K) (Galatasaray)

SARI KART: Osimhen (Galatasaray)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

2'nci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sara'nın sol ayağıyla çektiği şut kaleci İrfan Can'da kaldı.

7'nci dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı kornerde Gouveia'nın ortasına ön direkte Goutas kafa vuruşunu yaptı. Top, direğin yanından dışarı çıktı.

22'nci dakikada Galatasaray'ın merkezden geliştirdiği atakta Abdülkerim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Batrakov, savunma arkasına sarkan Osimhen'i gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

36'ncı dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Gouveia'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Sanchez müdahale etmek isterken meşin yuvarlak Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan'ın ayağına çarpan top, direğe çarparak kornere çıktı.

43'üncü dakikada Galatasaray, ceza sahası önünde yaptığı paslaşmalarla boşluk aradı. Batrakov'un pasını alan Sara'nın ceza yayı gerisinden sol ayağıyla gönderdiği sert şut, kalenin sol tarafından dışarı gitti.

45+1'inci dakikada Gençlerbirliği savunmasının kaptırdığı topu alan Osimhen, Batrakov'dan aldığı pasla ceza sahasına girdi. Osimhen'in uzak direğe gönderdiği ortada arka direkte boş durumda bulunan Sane'nin yakın mesafeden boş kaleye vuruşu auta çıktı.

50'nci dakikada Galatasaray'ın Abdülkerim ile geliştirdiği atakta, savunma arkasına gönderilen pasla topla buluşan Sallai'nin yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

55'inci dakikada Gençlerbirliği'nin baskısında ceza yayı gerisinde topla buluşan Luis'in sert şutunda kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

60'ıncı dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Osimhen'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

67'nci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Batrakov, ceza sahasına yöneldiği sırada Fıratcan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

88'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un orta alanda kazandığı topun ardından Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topu kontrol edemedi. Direğin dibinden ağlara giden meşin yuvarlakla Galatasaray öne geçti: 0-1.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA
İrfan Can EğribayatGençlerbirliğiGalatasarayDeniz GülFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Aziz Yıldırım’dan Samandıra’ya sürpriz ziyaret İki isimle görüştü Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:04
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:29
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 19:13:59. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 88. dakikada kendi kalesine atılan golle 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei