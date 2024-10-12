Galatasaray Genel Kurulu Toplandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Genel Kurulu Toplandı

Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar'da başladı, raporlar sunulacak.

12.10.2024 10:47
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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştiren genel kurulda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Başkan Dursun Özbek veya görevlendireceği kişinin konuşmasıyla devam edecek mali kongrede 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi için faaliyet ve denetim kurulu raporları sunulacak.

Raporlar hakkında yapılacak görüşmenin ardından yönetim ve denetim kurulları için ibra oylaması yapılacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Politika, Finans, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

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