Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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GALATASARAY, Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışmalarıyla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman; üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, antrenman öncesinde Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.