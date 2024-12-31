Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışmalarıyla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman; üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekipte, antrenman öncesinde Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in doğum günü kutlandı.
Galatasaray, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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