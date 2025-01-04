Galatasaray, Göztepe\'yi Yendi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Göztepe maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kale arkasındaki tribününün karşısında kol kola giren futbolcular, taraftarlarla birlikte marş söyledi. Daha sonra Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL
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