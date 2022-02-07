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Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 - Son Dakika

Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

07.02.2022 19:01
Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde.GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin, Fatma, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze, Gizem (L), Beren, Sude Zeynep, Sude.SETLER: (25-22, 25-22, 25-16)

SÜRE: 83 dakika (27', 31', 25')

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.


- İstanbul
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Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 - Son Dakika
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