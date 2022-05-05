Galatasaray Hepsiburada: 0-0 - Son Dakika
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Galatasaray Hepsiburada: 0-0

05.05.2022 18:03
Galatasaray Hepsiburada: 0-0

STAT: Sümer 1 NoluHAKEMLER: Cem Eray Turan Çelik, Eşmekaya, Erkan KırçılKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci - Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Arslano (Dk.90 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Cristine Nafula (Dk.90 Rabia Behlül), Şeyma Yücel (Dk.

STAT: Sümer 1 Nolu

HAKEMLER: Cem Eray Turan Çelik, Eşmekaya, Erkan Kırçıl

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci - Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Arslano (Dk.90 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Cristine Nafula (Dk.90 Rabia Behlül), Şeyma Yücel (Dk.65 Şeyma Gencay), Birsen Bozbal (Dk.90 Canset Yiğit), Opa Clement Tukumbuke (Dk.90 Gülşen Urgun)GALATASARAY HEPSİBURADA: Büşra Kenet - Zehra Yılmaz, Ijeoma Daniels, Yaren Çetin, Didem Dülber, Milica Denda, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş, Dajana Spasojevic (Dk.75 Cemre Kara), Samia Adam, Elena Santos (Dk.46 Evra Karaovalı)

KIRMIZI KART: Dk.78 Samia Adam (Galatasaray Hepsiburada)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 21'inci hafta maçında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı.


- Kayseri
Galatasaray Hepsiburada: 0-0
Galatasaray Hepsiburada: 0-0
Galatasaray Hepsiburada: 0-0
Galatasaray Hepsiburada: 0-0
Galatasaray Hepsiburada: 0-0
YORUMLAR
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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Hepsiburada, Galatasaray, Eray Turan, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray Hepsiburada: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Hepsiburada: 0-0 - Son Dakika
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