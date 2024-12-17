Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için temaslara başladı.
Transferde Dybala ile de sınırlı kalmak istemeyen sarı-kırmızılıların kanat transferi için sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Heung Min Son için tüm şartları zorluyor.
Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.
2015 yılından bu yana Tottenham'da oynayan Güney Koreli yıldız, İngiliz ekibinde çıktığı 419 maçta 165 gol attı ve 87 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Heung Min Son'u da radara aldı - Son Dakika
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