Galatasaray, Heung Min Son'u da radara aldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Heung Min Son'u da radara aldı

Galatasaray, Heung Min Son\'u da radara aldı

Süper Lig devi Galatasaray, Dybala'dan sonra kanat transferi için sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Heung Min Son için tüm şartları zorluyor.

17.12.2024 17:19
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Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için temaslara başladı.

HEDEFTE SON'DA VAR

Transferde Dybala ile de sınırlı kalmak istemeyen sarı-kırmızılıların kanat transferi için sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Heung Min Son için tüm şartları zorluyor.

Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.

252 GOLE KATKI SAĞLADI

2015 yılından bu yana Tottenham'da oynayan Güney Koreli yıldız, İngiliz ekibinde çıktığı 419 maçta 165 gol attı ve 87 asist yaptı.

Heung Min Son, Galatasaray, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Heung Min Son'u da radara aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sergen:
    Bence sık sakatlanan Dybala'a ilgiyi açıklamak hedef şaşırtmak için. Fener kanıp Dybala'ya giderse, Gala Son'u alırsa komik olur :) 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Radara takılmasın GS ne yapacağını şaşırdı 4 1 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Pişirip pişirip önümüze koymayın mk çocukları 1 1 Yanıtla
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