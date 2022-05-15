Galatasaray ile Adana Demirspor 36. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Adana Demirspor 36. randevuda

15.05.2022 09:53
Galatasaray ile Adana Demirspor 36. randevuda

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı.

En farklı skorlar

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Adana Demirspor 36. randevuda - Son Dakika


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