Galatasaray ile Konyaspor 42. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Konyaspor 42. randevuda

04.03.2022 09:53
Galatasaray ile Konyaspor 42. randevuda

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Konyaspor 42. randevuda - Son Dakika


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