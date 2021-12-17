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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

17.12.2021 10:00
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 27. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 27. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 26 maçta sarı-kırmızılıların 13-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

27. randevu

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 43 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.

Galatasaray, iki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0, sahasında oynadığı karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kazandı.

Son 10 maç

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 4 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 15 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 5 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe ile Sivasspor'a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

İç saha karnesi

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon evinde 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. 2 kez ise mağlup oldu. Aslan geride kalan 7 maçta 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Cimbom ligde sahasında en son Altay ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.

Fatih Terim'in cezası devam ediyor

Galatasaray'da cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında olamayacak. Başakşehir karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan kaptan Fernando Muslera ile Christian Luyindama kadroda olamayacak.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Galatasaray ile Başakşehir maçını hakem Zorbay Küçük'ün yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Adana bölgesi hakemi olan Zorbay Küçük, Süper Lig'de 39 müsabaka düdük çaldı. Bu mücadelelerin 22'sini ev sahibi, 7'sini ise deplasman takımları kazandı. 10 maç ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda - Son Dakika Spor


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