Galatasaray ile Medipol Başakşehir 28. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 28. randevuda

06.05.2022 10:58
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 28. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 27 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 13 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar iki müsabakada ise berabere kaldı.

Sekizi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Medipol Başakşehir 28. randevuda - Son Dakika


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