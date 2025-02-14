Galatasaray: İlk Yarıda 1-2 Geride - Son Dakika
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Galatasaray: İlk Yarıda 1-2 Geride

Galatasaray: İlk Yarıda 1-2 Geride

Galatasaray, AZ Alkmaar'a karşı 1-2 geride tamamladığı play-off maçının ilk yarısını oynadı.

14.02.2025 00:04
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu'nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 geride tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Sven Mijnans'ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasta defansın arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içine girip, kaleci Fernando Muslera'yı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta Abdülkerim Bardakcı son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alvaro Morata, pasını kale önündeki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in vuruşunda defans seken topa ceza yayı sağ tarafından Roland Sallai'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

35. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Mayckel Lahdo'nun vuruşunda Abdülkerim Bardakcı son anda meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

36. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın, Seiya Maikuma'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Joao Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltı topun başına geçen Troy Parrot meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra, David Moller Wolfe, Sven Mijnans, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners, Ernest Poku, Mayckel Lahdo, Troy Parrot

Yedekler: Hobie Verhulst, Jeroen Zoet, Bruno Martins Indi, Maxim Dekker, Kees Smit, Zico Buurmeester, Denso Kasius, Mees de Wit, Ro-Zangelo Daal, Sem van Duijn

Teknik Direktör: Maarten Martens

Galatasaray: Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Efe Akman Metehan Baltacı

Teknik Direktör Okan Buruk

Goller: Sven Mijnans (dk. 12), Troy Parrot (dk. 37 pen.) (AZ Alkmaar), Roland Sallai (dk. 20) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) - ALKMAAR

Kaynak: İHA

Galatasaray, Az Alkmaar, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: İlk Yarıda 1-2 Geride - Son Dakika

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