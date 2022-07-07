Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için geldiği Avusturya 'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

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