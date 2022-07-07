Galatasaray'ın Avusturya kampı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avusturya kampı

07.07.2022 23:28
Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampın ilk antrenmanı basına kapalı tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri, koşu ve pas çalışmalarının ardından iki grup halinde dar alan oyunu oynadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

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