Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, top kapma ve dar alan oyununun ardından taktiksel çalışma yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Avusturya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.