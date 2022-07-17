Galatasaray'ın Avusturya kampı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avusturya kampı

17.07.2022 23:25
Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi. Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların günü yenileme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, top kapma ve dar alan oyununun ardından taktiksel çalışma yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı
Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avusturya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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