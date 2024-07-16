Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Sergio Oliveira, kendisine gelen tekliflerin hepsini reddetti - Son Dakika
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Sergio Oliveira, kendisine gelen tekliflerin hepsini reddetti

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek sezon kadro planlaması içerisinde yer almayan Portekizli orta saha Sergio Oliveira, ülkesinin takımlarından Braga'yı geri çevirdi. Yıldız futbolcu, Portekiz'e gitmesi halinde sadece eski kulübü Porto'da forma giyebileceği cevabını verdi. Sarı-kırmızılı takımdan gelen sözleşme feshi teklifini de kabul etmeyen OIiveira, şu ana kadar kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.

16.07.2024 16:02
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek sezon kadro planlaması içerisinde yer almayan Sergio Oliveira, Braga'yı da geri çevirdi.

BRAGA'YI DEĞİL, PORTOYU İSTİYOR

Portekiz'den Record'da yer alan habere göre; Oliveira, Braga'ya gitmeyi kabul etmedi. Portekiz'e gitmesi halinde sadece eski kulübü Porto'da forma giyebileceği cevabını verdi. Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Sergio Oliveira, geçen sezon da rotasyonda çok geriye düşmüş ve forma şansı bulamamıştı.

BÜTÜN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre ise sezon içerisinde Okan Buruk ile sorunlar yaşayan ve bir süre kadro dışı kaldıktan sonra takıma geri dönen Sergio Oliveira, Galatasaray'ın satış listesinde. Ancak Tecrübeli futbolcu şu ana kadar gelen teklifleri elinin tersiyle itti. Portekizli yıldızın Galatasaray'dan gelen sözleşme feshi teklifini de kabul etmediği ve "Takımda kalarak savaşmak istiyorum" dediği öğrenildi.

GALATASARAY KARİYERİ

2.75 milyon euro maaşı olan Oliveira, 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. 32 yaşındaki Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.

Galatasaray\'ın kadroda düşünmediği Sergio Oliveira, kendisine gelen tekliflerin hepsini reddetti

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Sergio Oliveira, kendisine gelen tekliflerin hepsini reddetti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ankara null: yatisa dvm :( 5 1 Yanıtla
    ferhat eser: ağlamaya dewam :) 1 0
  • Yunus Uslu: Bir gs li olarak söylüyorum tete, zaha, ziyech, oliveria direkt gönderirim 0 1 Yanıtla
  • Osman Koca: savaşmak istiomuş:)geviş getirecek 0 0 Yanıtla

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