Galatasaray'ın durumunun farkında değil! Torrent'ten ilginç açıklama

Galatasaray'da Fatih Terim'e veda edildikten sonra göreve gelen Domenec Torrent, ilk 2 maçında hüsran yaşadı. Geçen hafta Hatay'da 4-2 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde 3-1 kaybetti. Torrent'in beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Oyunumuz gelişiyor" ifadesi dikkat çekti.

"İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİK"

Uzatmalarda iki gol attılar. 1-2 olduktan sonra skor, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak birebirlerde kayıplarımız oluyor, kaybediyoruz. Dönen topları kazanamıyoruz. Takım son 20 dakikada gerçekten sıkıntı yaşıyor.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK"

7-8 eksiğimiz var. Bahane değil ama bu gerçek. Ne varsa o. Bizim burada olma sebebimiz takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde gerçekten daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. 7 gün içerisinde kendimizi geliştirdik. 3 tane de önemli maç vardı. Bunları düşündüğümüz zaman kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Daha çok kendimizi geliştirmemiz gereken yer ruh hali.

"BU DURUMU BİLİYORDUK"

Bazı oyuncuları geri döndürebilecek miyiz ona bakacağız. Sonra çalışacağız. Biz gelirken bu durumu biliyorduk. Antrenman yapmadan 7 gün içerisinde 3 tane maç olması söz konusu. Victor, Taylan, Berkan gibi oyuncular geri dönecek. Galatasaray gibi bir takım Galatasaray'a yakışır sonuçlar alamayınca oyuncular etkileniyor. Taraftarı mutlu etmek için daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor."