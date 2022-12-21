Fatih Terim'den sürpriz açıklama: İyi bir teklif gelirse geri dönebilirim - Son Dakika
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Fatih Terim'den sürpriz açıklama: İyi bir teklif gelirse geri dönebilirim

21.12.2022 00:20

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'den hocalığa geri dönüş sinyali geldi. Terim, "İyi bir teklif gelirse İtalya'ya geri dönebilirim" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'la yolları ayrıldıktan sonra dinlenmeye geçen Fatih Terim, hocalığa geri dönmeye hazırlanıyor. 68 yaşındaki teknik direktör, hocalığa geri dönmek istediğini resmen açıkladı.

Fatih Terim, hocalığa geri dönmek istediğini resmen açıkladı! Yeni adresi çok şaşırtacak

"ÖNCE MESSI GELİR"

Di Marzio'ya konuşan Fatih Terim, Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı. Terim, "Benim için bir de, iki de, üç de Messi. Sonra diğerleri gelir. Maradona da harikaydı, Ronaldo da çok güçlü ama ben Messi'yi beğeniyorum. İstediği sürece sahada her şeyi yapabilir" dedi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Yeniden bir takımda veya İtalya'da görev alıp almayacağı sorulan Terim, "İyi bir teklif ve proje olursa İtalya'ya dönmek isterim. Sadece İtalya değil, güzel bir projeyle her yere dönebilirim" dedi.

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Galatasaray, Fatih Terim, İtalya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Terim'den sürpriz açıklama: İyi bir teklif gelirse geri dönebilirim - Son Dakika
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