Galatasaray'ın efsanesi Hagi, Okan Buruk'u öve öve bitiremedi: Altın ekibin bir parçası - Son Dakika
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Galatasaray'ın efsanesi Hagi, Okan Buruk'u öve öve bitiremedi: Altın ekibin bir parçası

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Gheorghe Hagi, UEFA Kupası'nı kazandıkları dönemle ilgili konuştu. Okan Buruk hakkında da yorum yapan Hagi, ''Okan Buruk takım arkadaşımdı. Altın ekibin bir parçasıydı. Kazanmak için savaşıyor. Kazanan bir mantaliteye sahip. Çok iyi arkadaşım.'' dedi.

17.05.2025 16:35
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Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Gheorghe Hagi, Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kupası'nı kazanmasının 25'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler için İstanbul'a geldi. Pazar günü Kayserispor ile oynanacak karşılaşmayı da takip edecek Gheorghe Hagi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

UEFA Kupası'nı kazanan takımının en önemli parçalardan birisi olan Hagi, o dönemle ilgili, "Şimdi birazcık daha yaşlı ama iyiyim. Galatasaray o dönem bir rüyasını, isteğini gerçekleştirdi. Avrupa'da bir kupa kazanmak muhteşem bir performanstı. O dönemi hatırlamakla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'KUPANIN KAZANILMASINDA GEÇEN EMEKLERİN HEPSİ ÇOK ÖZELDİ'

UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemde unutamadığı bir anı olup olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Gheorghe Hagi, "Avrupa'nın en iyisini olmak benim açımdan bu kupanın kazanılmasında geçen emeklerin hepsi çok özeldi. Herkes çok önemliydi. Başkandan başlayarak, teknik ekip, Florya'daki çalışanlar, hepimiz çok önemliydik. Çok iyi, çok emek sarf eden insanlardı. Çünkü başka türlü bunu kazanamazdık. Bunun hakkı herkese eşit şekilde verilmesi gerekiyor. Futbol ekip işi. Çok iyi mantalitesi olan bir ekip yaratman gerekir. Herkesin birbiriyle bunu paylaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'OKAN BURUK KAZANAN BİR MANTALİTİYE SAHİP'

Sarı-kırmızılı ekibin iyi gittiğini, üst üste şampiyonluklar kazandığını ifade eden Hagi, "Galatasaray çok iyi gidiyor. Takım içinde planlar çok iyi. Türkiye'nin en iyisi. Kazanmak, şampiyon olmak zor ve muhteşem bir şeydir. Diğer ekipler de çok iyi. Ümit ediyorum ki gelecekte Avrupa'da da iyi işler yaparlar. Okan Buruk takım arkadaşımdı. Altın ekibin bir parçasıydı. Kazanmak için savaşıyor. Kazanan bir mantaliteye sahip. Çok iyi arkadaşım. Ekip içinde muhteşem figürler gösteren bir arkadaşımızdı" şeklinde konuştu.

'MUSLERA ŞU AN AVRUPA'NIN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİSİ'

Sarı-kırmızılı ekibin takım kaptanı Fernando Muslera'nın Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Hagi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanmak, en iyi olabilmek için çok iyi bir kalecin olması gerekiyor. Muslera iyi bir şekilde kaleyi koruyor. Büyük bir ekibin böyle bir kaleciye sahip olması gerekiyor. Bizim kalecimiz Taffarel'di. Muslera şu an Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi. Galatasaray'da tarih yazdı. Herkesin saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Onun sayesinde Galatasaray birçok maçta galip geldi. Yabancı birisi olarak çok iyi iş başardığını düşünüyorum benim gibi. Ben de yabancı bir oyuncu olarak iyi işler başarmıştım. Her zaman, her şeyini veriyor. Ciddi bir insan. Bu yüzden de Galatasaray'da uzun yıllar kaldı. Bence o herkesin kalbinde."

'BÖYLE BİR KONU HAKKINDA KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ'

Galatasaray'da yeniden teknik direktörlük yapmak isteyip, istemediğiyle ilgili gelen soru üzerine Hagi, "Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu müddetçe, böyle bir konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Galatasaray'ın şu an iyi bir teknik direktörü var. Bununla ilgili konuşma gereği duymuyorum" dedi.

'TAKIMIN EN İYİSİ OLABİLMESİ İÇİN HER ZAMAN TARAFTARA İHTİYACI VAR'

Türkiye'ye geldiği zaman kendisini buraya aitmiş gibi hissettiğini söyleyen Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı taraftarlardan takımın yanında olmalarını istedi. Takımın en iyisi olabilmek için taraftara ihtiyaç olduğunu belirten Hagi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bizim ikinci ülkemiz. Buraya her geldiğimde, bu ülkeye ait birisiymişim gibi hissediyorum. İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Burada benim için her şey muazzamdı. Özellikle taraftarlardan bahsetmek istiyorum. Biz futbolu onlar için oynadık. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Yabancı bir oyuncu olarak onların kalbinde önemli bir yer bıraktığımı düşünüyorum. Bu benim için en önemli nokta. Her şey için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlar, bundan sonra takıma destek versinler. Takımın en iyisi olabilmesi için taraftara ihtiyacı var. İşler iyi da kötü gitse de her zaman onların yanında olmaları lazım. O zaman Galatasaray daha güçlü olur."

Galatasaray\'ın efsanesi Hagi, Okan Buruk\'u öve öve bitiremedi: Altın ekibin bir parçası

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın efsanesi Hagi, Okan Buruk'u öve öve bitiremedi: Altın ekibin bir parçası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fahri Sağgül:
    Ülkemizde futbol oynayan yabancı en iyi oyunculardan biriydi. 11 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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