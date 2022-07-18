Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak

18.07.2022 18:26

Galatasaray, Mısır kulübü Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle FIFA'lık oldu. Zamalek, sarı kırmızılıların ödemelerde gecikmesi ve 200 bin dolarlık eksiklik sebebiyle şikayette bulunacak.

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde bonservisini ödediği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Sporx'de yer alan habere göre, Mısırlı yıldızın kulübü Zamalek, ödenecek ücretten 200 bin dolar eksik ödenmesi ve bu ödemenin de geç yapılması sebebiyle yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

"500 BİN DOLAR TAZMİNAT"

Zamalek Futbol Genel Müdürü Amir Mortada yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ücretini belirlenen tarihten daha geç ve 200 bin dolar eksik ödedi. Avukatlarımızla sözleşmenin tüm detaylarını inceleyeceğiz" dedi. Kulübün tazminat alması gerektiğini belirten Mortada, "Zamalek, bu gecikme nedeniyle 500 bin dolar tazminat almalı. Kulübün haklarını korumak için tüm yasal işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak - Son Dakika
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