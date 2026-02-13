Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak - Son Dakika
13.02.2026 10:53
Galatasaray U19 takımının golcüsü Çağrı Hakan Balta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun, kulübün yaptığı profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği öne sürüldü. Çağrı Hakan Balta'nın 18 yaşına girdiği gün Galatasaray'dan ayrılacağını iddia edildi.

90+ Digital YouTube kanalında konuşan Yakup Çınar, 15 Mayıs 2008 doğumlu olan Çağrı Hakan Balta'nın 18 yaşına girdiği gün Galatasaray'dan ayrılacağını iddia etti. Çınar, "Galatasaray profesyonel sözleşme teklif etti. Sözleşmeyi kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan yetişen oyuncuların sözleşme krizleri geçmişte de gündeme gelirken, Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Hakan Balta'nın da benzer bir sürece girdiği belirtildi.

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde attığı 22 golle gol kralı olan genç forvet, bu sezon da 21 maçta 5 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynanan maçta kadroya alınmaması da dikkat çekmişti.

AVRUPA'DAN TAKİP VAR

İddiaya göre sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayacağını düşünen Balta, gelişimini sürdürebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Genç futbolcuyu Avrupa'dan bazı kulüplerin takip ettiği ifade edildi. Galatasaray cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    o bogaz nasil olmus oyle 2 0 Yanıtla
