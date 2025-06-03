Galatasaray'ın Hırçın Savunmacısı: Frankowski

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en "hırçın" futbolcusu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 35 futbolcunun 25'i, toplamda 3 kırmızı, 84 sarı kart gördü.

Ara transferde kadroya katılan Frankowski, 12 müsabakada 1 kırmızı, 2 sarı kart cezası aldı. Ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, takımın en "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti. Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini eksik kaldığı Beşiktaş karşısında yaşadı.

Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 15. haftadaki Net Global Sivasspor maçında Metehan Baltacı, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında yedek kulübesindeki Günay Güvenç gördü.

Sarı kart raporu

Galatasaray'da en fazla sarı kartı Roland Sallai gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında süre alan Macar kanat oyuncusu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sallai'yi 32 müsabakada 8 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ile 34 mücadelede 8 sarı kart gören Fernando Muslera izledi.

Kart tablosu

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:

Futbolcu Maç Kırmızı Sarı Przemyslaw Frankowski 12 1 2 Günay Güvenç 3 1 - Metehan Baltacı 10 1 - Roland Sallai 27 - 10 Barış Alper Yılmaz 32 - 8 Fernando Muslera 34 - 8 Davinson Sanchez 31 - 7 Kaan Ayhan 30 - 6 Lucas Torreira 32 - 4 Abdülkerim Bardakcı 32 - 4 Gabriel Sara 31 - 4 Victor Osimhen 30 - 4 Yunus Akgün 30 - 4 Dries Mertens 34 - 3 Ahmed Kutucu 14 - 3 Kerem Demirbay 20 - 2 Ismail Jakobs 17 - 2 Eren Elmalı 12 - 2 Mario Lemina 12 - 2 Alvaro Morata 12 - 2 Carlos Cuesta 5 - 2 Berkan Kutlu 25 - 1 Elias Jelert 21 - 1 Michy Batshuayi 18 - 1 Hakim Ziyech 5 - 1 Mauro Icardi 7 - - Victor Nelsson 11 - - Kerem Aktürkoğlu 3 - - Leo Dubois 2 - - Yusuf Demir 8 - - Derrick Köhn 1 - - Efe Akman 4 - - Eyüp Aydın 2 - - Berat Luş 1 - - Arda Ünyay 1 - -

Kaynak: AA