Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak! - Son Dakika
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Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!

13.03.2022 14:59

Beşiktaş ve Barcelona ile oynayacak Galatasaray çok mutlu. Bu maçlardan ekonomik anlamda 4 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar bu hafta çok kritik 2 maça çıkıyor. Aslan yarın akşam Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Taraftarlar Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösteriyor.

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Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında boş koltuk kalmayacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçtan galibiyet primi, bilet, loca, ürün satışından toplamda 1.5 milyon euroya yakın gelir bekliyor.

BARCELONA MAÇI BAYRAM

Aslan perşembe günü de tarihinin en kritik sınavlarından birine çıkacak. Aslan, Katalan devini elerse çeyrek finale çıkacak. Taraftarlar Barcelona maçını iple çekiyor. Nef Stadı'nda hıncahınç bir kalabalık bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar maçtan da 2.5 milyon euroya yakın gelir hedefliyor. Galatasaray'ın 2 günde kasasına girecek paranın 4 milyon euroyu aşacağı belirtiliyor.

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Derbide hava 1 derece olacak Derbide hava 1 derece olacak Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak! - Son Dakika


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