Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor - Son Dakika
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Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor

15.05.2022 12:30
Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray yarın evinde saat 20.00'de Adana Demirspor ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 9 berberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 48 puanla 13. sırada bulunuyor. Adana ekibi ise 14 galibiyet 10 berberlik ve 12 yenilgi ile aldığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.

36. randevu

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosunda bulunan Yunus Akgün'ün attığı 2 golle 2-0 kazandı.

İç sahada 6 kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşma çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alabildi. Aslan 3 kez berabere kalırken, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray evinde son olarak Sivasspor ile karşılaştı ve öne geçmesine rağmen 3-2'lik skorla kaybetti. Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasıyla bu sezon evindeki son maçını oynayacak.

Son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada 5 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda Sivasspor'a 3-2 yenildi. Geçen hafta da Başakşehir ile 0-0 berabere kalan cimbom son olarak deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde 38. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

Galatasaray ile Adana Demirspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Ali Tuna ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. - İSTANBUL

Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor
Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor - Son Dakika


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