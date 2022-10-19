Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçındabu akşam sahasında GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.
Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor - Son Dakika