Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor - Son Dakika
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Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor

19.10.2022 08:21
Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bu akşam sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak. Tek maçlı eliminasyon usulüne göre oynanacak mücadelede sahadan galip ayrılacak takım 4. tura yükselecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçındabu akşam sahasında GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Okan, Dubois, Emin Bayram, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Mata, Barış Alper, Kerem, Seferovic

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor - Son Dakika
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