Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu! - Son Dakika
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Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

18.04.2022 19:17
Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Torrent, şans vermediği Halil'i ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MALATYA DÜŞTÜ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh

Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu! - Son Dakika
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