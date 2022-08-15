Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı

15.08.2022 09:47
Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı

Galatasaray'ın Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iki golün hazırlayıcısı oldu.

Galatasaray'ın İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan ilk maçında göz doldurdu.

Morutan, ligdeki ilk maçında oyuna sonradan girdi. İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

İKİ GOLÜ HAZIRLADI

90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan, Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi. Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan, arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.

5 MİLYON 500 BİN EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

İtalyan temsilcisinin kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 150 bin euro ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Pisa, 5 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonuyla 31 Mayıs 2023'e kadar oyuncuyu transfer etme hakkına sahip.

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Olimpiu Morutan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı - Son Dakika
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