Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Galatasaray, Juventus'u geçebilirse Liverpool - Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, çeyrek finale çıkarsa PSG/Monaco ve Barcelona/Chelsea eşleşmelerinden gelecek takımla karşılaşacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmeleri ve takımların yolları:
