Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
30.01.2026 14:24
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Haber Videosu

Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu. Kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.

  • Galatasaray - Juventus
  • Borussia Dortmund - Atalanta
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen
  • Benfica - Real Madrid
  • Bodo/Glimt - Inter
  • Monaco - PSG
  • Karabağ - Newcastle United
  • Club Brugge - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

  • Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
  • Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
  • Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
  • Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
  • Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

JUVENTUS'U ELERSE GELEBİLECEK MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, Juventus'u geçebilirse Liverpool - Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, çeyrek finale çıkarsa PSG/Monaco ve Barcelona/Chelsea eşleşmelerinden gelecek takımla karşılaşacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmeleri ve takımların yolları:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray, Juventus, Spor

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bahattin Eser Bahattin Eser:
    Geçirmişler olsun Juventusa başarılarımızı desteklerimizi sunarız 52 111 Yanıtla
    Ömer Tokmak Ömer Tokmak:
    bahattin kardeş hayatınız hayal ???? 14 7
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    daha önce başarmıştık yine başarırız inşallah 125 27 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    kesin alırsınız kupayı 7 10
  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    kenan bunlara 5 at kanka 25 63 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    kardeş yinede israilsaray yensinsin ülke puanı için 1 1
  • Can Gönül Can Gönül:
    ?????? 3 10 Yanıtla
  • Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    juve iyidir 9 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
