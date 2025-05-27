Galatasaray\'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken yıldız oyuncu Lucas Torreira, Milli Takım'a çağırıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, 3 yıl aradan sonra milli takıma gitmenin sevincini yaşadı.

'UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM'

Uruguay basınında yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Lucas Torreira milli takıma yeniden seçilmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, 'Bu çağrıyı uzun süredir bekliyordum. Şimdi teknik direktör Bielsa ile tanışacağım için heyecanlıyım.' dedi.

'ÇOK ÇALIŞTIM VE HAK ETTİM'

milli formaya kavuşmak için büyük çaba harcadığını söyleyen Torreira, 'Bu fırsat için gerçekten çok çalıştım. Celeste Kompleksi'ne gitmek ve teknik ekiple tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu daveti hak ettiğimi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.