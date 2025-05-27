Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken yıldız oyuncu Lucas Torreira, Milli Takım'a çağırıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, 3 yıl aradan sonra milli takıma gitmenin sevincini yaşadı.
Uruguay basınında yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Lucas Torreira milli takıma yeniden seçilmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, 'Bu çağrıyı uzun süredir bekliyordum. Şimdi teknik direktör Bielsa ile tanışacağım için heyecanlıyım.' dedi.
milli formaya kavuşmak için büyük çaba harcadığını söyleyen Torreira, 'Bu fırsat için gerçekten çok çalıştım. Celeste Kompleksi'ne gitmek ve teknik ekiple tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu daveti hak ettiğimi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)