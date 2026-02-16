Galatasaray Juventus ile 7. Randevuda - Son Dakika
Galatasaray Juventus ile 7. Randevuda

16.02.2026 11:37
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak. İtalyan ekipleriyle 27. maçı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Juventus'u ağırlayacak Galatasaray, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak.

Juventus ile resmi maçlarda 7. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce İtalya takımlarından Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de mücadele etti.

Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 26 resmi maçta 8'er kez galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 10 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. "Cimbom", bu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, 38 golü kalesinde gördü.

Juventus ile 7. randevuda

Galatasaray, yarın İtalya devi Juventus ile 7. maçını oynayacak.

İki takım, ilk olarak 16 Eylül 1998 tarihinde İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşılaştı. Söz konusu müsabaka 2-2 sonuçlandı.

Juventus ile toplamda 6 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken, 7 kez topu ağlarında gördü.

2013 yılında 2 gün süren maçta Juventus'u yendi

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda iki gün süren maçta Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Juventus'u ağırladığı maç, ani kar yağışı sonrası saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada hakem tarafından durdurularak, bir gün sonrasına ertelendi. Galatasaray, 11 Aralık'ta yine kar yağışıyla kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra 7 puanla ikinci sıraya yükselerek adını son 16 turuna yazdırdı. 6 puanla 3. sırada bulunan Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

1999'daki Milan galibiyeti, UEFA Kupası'na giden yolu açtı

Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda Milan'a karşı 3-2 kazandığı maç, kulüp tarihinde büyük önem taşıyor.

Söz konusu sezonda Chelsea, Hertha Berlin ve Milan ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Galatasaray, son haftaya 4 puanla son sırada girdi. UEFA Kupası'na katılım için mutlak 3 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, 3 Kasım 1999 tarihinde son hafta maçında konuk ettiği Milan'ı 3-2 mağlup ederek 7 puana ulaştı ve İtalyan ekibinin önünde grubu 3. sırada bitirdi.

UEFA Kupası'na katılan Galatasaray, bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük başarılarından birini elde etti.

63 yıldır İtalyan ekiplerine evinde yenilmiyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor.

Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 golü kalesinde gördü.

Juventus'un Türk ekiplerine karşı performansı

Juventus, daha önce Türk ekiplerine karşı 10 resmi maça çıktı.

Torino ekibi, Galatasaray dışında Avrupa kupalarında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakibi oldu. Bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Juventus, Türk ekiplerinin filelerini 14 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda gol yemeyen Torino temsilcisi, kalesinde gördüğü 9 golün tamamını Galatasaray maçlarında yedi.

İtalyan takımlarıyla maçlar

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

SezonRakipOrganizasyonTurİlk maç sonucu (GS-Rakip)İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1962-1963MilanAvrupa Şampiyon Kulüpler KupasıÇeyrek Final1-30-5
1992-1993RomaUEFA Kupası3. Tur1-33-2
1997-1998ParmaŞampiyonlar LigiGrup0-21-1
1998-1999JuventusŞampiyonlar LigiGrup2-21-1
1999-2000MilanŞampiyonlar Ligi1. Tur Grup1-23-2
1999-2000BolognaUEFA Kupası3. Tur1-12-1
2000-2001MilanŞampiyonlar Ligi2. Tur Grup2-22-0
2001-2002LazioŞampiyonlar Ligi1. Tur Grup1-00-1
2001-2002RomaŞampiyonlar Ligi2. Tur Grup1-11-1
2003-2004JuventusŞampiyonlar LigiGrup1-22-0
2013-2014JuventusŞampiyonlar LigiGrup2-21-0
2015-2016LazioAvrupa LigiSon 321-11-3
2021-2022LazioAvrupa LigiGrup1-00-0
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Spor

