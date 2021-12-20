Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana'ya geldi.
Adana Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcu teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Adana Demirspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacağı müsabakada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray kafilesi, Adana'ya geldi - Son Dakika Spor