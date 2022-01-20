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Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an! - Son Dakika

Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an!

20.01.2022 22:24
Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an!

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında penaltı beklediği pozisyon taraftarı çıldırttı. Travnik'in yatarak müdahale yaptığı pozisyonda futbolcular elle müdahale ettiğini belirtip penaltı istedi. Hakem devam ettirdi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Travnik'in pozisyonu ortalığı ayağa kaldırdı.

Maça damga vuran an! Galatasaraylılar çıldırmış durumda

İSYAN ETTİLER

Maçın 69. dakikasında Emre Kılınç ceza sahasına topla birlikte girdi. Kasımpaşa'dan Travnik yere yatarak topa müdahale etti. Futbolcular Travnik'in topa elle müdahale ettiğini belirtip hakeme itiraz etti.

DEVAM KARARI

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgüç Türkalp'le konuştu. Penaltı kararı çıkmadı. Futbolcular ve taraftarlar isyan etti. Sosyal medyada da bu pozisyon çok konuşuldu.

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