Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an!

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Travnik'in pozisyonu ortalığı ayağa kaldırdı.

İSYAN ETTİLER

Maçın 69. dakikasında Emre Kılınç ceza sahasına topla birlikte girdi. Kasımpaşa'dan Travnik yere yatarak topa müdahale etti. Futbolcular Travnik'in topa elle müdahale ettiğini belirtip hakeme itiraz etti.

DEVAM KARARI

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgüç Türkalp'le konuştu. Penaltı kararı çıkmadı. Futbolcular ve taraftarlar isyan etti. Sosyal medyada da bu pozisyon çok konuşuldu.