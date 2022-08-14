Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Nelsson açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Nelsson açıklaması Açıklaması

14.08.2022 01:15
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Nelsson açıklaması Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a İspanya'nın Sevilla takımından teklif geldiğini ancak değerini bulmadan oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Nelsson için masada Sevilla'nın teklifi var. İstediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Özbek, "Öncelikle 3 puan alan Giresunspor'u tebrik ediyorum. Oyunun hakimi genelde bizdik. İstediğimiz pozisyonları bulamadık, bir topumuz direkten döndü. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Sezon uzun bir maraton. Buradan çıkaracak derslerimiz de var. Dolayısıyla bundan sonraki maçımız için hazırlanacağız. Sezonun geri kalan kısmında oyunumuzun eksik kısımlarını tamamlamak için transfer sezonuna devam ediyoruz" diye konuştu.

"BU TARAFTARIN HAK ETTİĞİ OYUNU OYNAMAMIZ GEREKİYOR"Sezonun ilk iç saha maçında taraftarın desteğinin çok güzel olduğunu belirten Özbek, "Çok güzeldi. Taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Benim onlardan ricam bu. Sezonun başındayız, uzun bir yolumuz var. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başarıyı yakalamak için hem teknik ekip hem yönetim hem de taraftar elinden geleni yapacak. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili gelen bir soruya ise Özbek, "Sahada herkes seyretti ve gördü. Bazı kararlarında adil değildi ama sezonun başında böyle bir yorum yapmak uygun değil" şeklinde cevap verdi."NELSSON İÇİN SEVILLA'NIN TEKLİFİ VAR"Savunma oyuncusu Victor Nelsson için Sevilla'dan teklif aldıklarını doğrulayan Özbek, "Nelsson için masada Sevilla'nın teklifi var. İstediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı."ABDÜLKERİM ÖNEMLİ BİR OYUNCUMUZ"

Galatasaray'ın yediği golde bireysel hatası olan Abdülkerim Bardakcı'nın kendileri adına önemli bir isim olduğunu belirten Özbek, "Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Beklentimiz ondan çok yüksek. Oyun içinde böyle hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamızın gereği var. Lig devam ediyor. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

YORUMLAR
500
Dursun Özbek: 'Hakem bazı kararlarında adil değildi' Dursun Özbek: 'Hakem bazı kararlarında adil değildi' CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Sevilla FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Nelsson açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 01:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Nelsson açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement