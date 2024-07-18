Galatasaray Kulübü, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Spor

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.