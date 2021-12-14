Galatasaray ligde eriyor

Galatasaray, Süper Lig'de son 5 lig maçından galibiyet çıkaramadı. En son Gaziantep FK 'yı yenen sarı kırmızılı ekip sonrasında 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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