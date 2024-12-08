Galatasaray maçının ardından

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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , 'Deplasmanda önemli bir galibiyet aldık ama buna sevinemedik. Oyuncularımızdan birinin, gerçekten bilerek ayağına basılması, sakatlanması ve buna orta hakemin kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın ve genel ortamın özetiydi" dedi. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Futbolun bireysel hataları, sizin istemediğiniz sonuçları almanıza neden oluyor" diye konuştu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyete sevinemediklerini belirten Okan Buruk, "Oyuncularımız gerçekten olağanüstü iyi mücadele ettiler. Deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldık. Ama buna sevinmedik açıkçası. Burada en değerli oyuncularımızdan birinin, gerçekten bilerek ayağına basılması, sakatlanması ve buna orta hakemin kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın ve genel ortamın özetiydi. Biz bunu çok fazla yaşıyoruz. Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 11'e 10'ken de oyuna sadık kalarak, mücadeleyi göstermekti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bile bile oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Size de çok fazla saygı duyuyorum ama futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Herkesin ekmeği var burada. Manaj'dan da beklemezdim böyle bir şeyi. Çünkü o da çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Ama bir futbolcuyu bu şekilde sakatlamak gerçekten ona yakışmadı. Ama kırmızı kart vermeyen hakeme de yakışmadı bu. O yüzden çok fazla futbol adına konuşacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Çok fazla soru almayacağım. Hepinize çok saygı duyuyorum. Sivas takımına, şehrine çok büyük saygı duyuyorum. İnşallah bundan sonra Sivas takımı yine başarılı olur. Elinden geleni yapar. Onları da oynadıkları oyundan dolayı mücadele için tebrik ediyorum. Gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz" ifadelerinde bulundu.

BÜLENT UYGUN: ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Sahada mücadele etmeye çalıştık. Öne de geçtik fakat bazen futbolun bireysel hataları, sizin istemediğiniz sonuçları almanıza neden oluyor. Yapılan hatalarla birlikte geri düştük. O süreçte de tabi tekrar hamleler yaparak, oyunun gidişatını değiştirmeye çalıştık ama o arada da tekrar bir gol yedikten sonra 4 forvetli bir oyun anlayışına döndük. Golü de bulduk. Direkten dönen toplarımız oldu. Biraz da şans bizden yana değildi. Hakemler devamlı takdir hakkını onlara, aynısının daha zorlusunu bize yaptıklarında da bize faul vermedi ve yenildik. Puan almak istiyorduk. Seyircimizi mutlu etmek istiyorduk. Bunu başaramadık. Önümüzdeki haftalarda en güzel şekilde devam ederek, devre arasında da istediğim transferleri yaparak o süreci o şekilde devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

'TFF İKİ DELİKANLI ADAMA SAHİP'

Futbolda herkesin adalet istediğini belirten Uygun, "Herkes kendisiyle ilgili doğru kararların verilmesini istiyor. Kendine yapılanı faul beklerken, rakibin yaptığını da aynı şekilde faul olmamasını istiyor. Böyle bir süreç var. Ama esas problem şurada. Bunu görmek lazım. VAR'dakiyle sahadaki biri kırmızı kart için çağırırken, öbürü 'hayır o değil' diyor. Biri penaltı olmazken, öbürü penaltı veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu en delikanlı iki tane adama sahip. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları kaliteliydi, her şeyi yapmaya çalışıyordu. Burada bir sistem kaos yaratmaya çalışıyor ve bu kaosun üzerinden de olayı o konjonktüre doğru çekmeye çalışıyor. İşte burada çok büyük tehlike var. Burada, arkada oyunlar çevirenler kendilerinin artık sona yaklaştıklarına inanıyorlar. Dolayısıyla federasyon adaletinden, doğru şeyler yapmaktan, milli takımla ilgili projeler üretmekten yana devam ediyor. Ama benim gördüğüm başka bir şey, ben futbolun içerisinde uzun yıllar oldum. Bunları iyi hissedebilirim. Kaos ortamı yaratarak tamamen başka boyutlara çekmeye çalışıyorlar. Bakacağız. Sonucunda buna önlem alması gerekenler, önlemini alacak" şeklinde konuştu.

'BİR ŞEHİR İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Uygun, kendisine yönelik eleştiri ve istifa söylemleriyle ilgili de, "Bizim şimdi Galatasaray'ın bir futbolcusuna bedel bir takımımız var. Yani onlar ödenmiş olan bonservis bedeli dahil 6 milyonsa benim takımım 6 milyon. Ben 300-400 bin liraya alıyorum. Şimdi mesela çıkıyor ya bir tane yorumcu, futbol hayatında futbol oynamamış. Yok ona önlem aldım, buna bilmem ne lazım. 'Sen nerene önlem aldın hacı bunu anlat bana' diyorsun. Sen ne biliyorsun da, ne anlatıyorsun? Nasıl bir futbol bilgin var? Ne biliyorsun elindeki kadronun ne olduğunu? İşte bizim elimizdeki kadro bu. Yapabileceğimiz bazı şeyler var. Biz onlara göre plan, proje yapıyoruz. Doğru oynamaya çalışıyoruz. Eğer o iki hatayı yapmasaydık, bugün yeniyorduk belki de. ve ondan sonra hep beraber mutluyduk. Sonra seyirci ister istemez bir ara bizi istifaya çağırdı. Evet ben bu takımı, 38 yıl boyunca şampiyon olamamış bir şehri şampiyon yaptım. Yaptım mı? Yaptım. Sonra UEFA'ya gittik mi? Gittik. Düşüyorduk, aldım ben oradan. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne gittik mi? Gittik. Ondan sonraki süreçte geçen Sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra en çok puanı Sivasspor aldı mı? Takımdan da 5 tane futbolcu gitti mi başka takıma? Gitti. Camii, okul, yok bilmem ne. Sivas'ın haklarını savunduk mu, savunduk? Lütfen yani. Lütfen bir adam, bir teknik direktör, bir şehir için yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.