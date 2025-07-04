Galatasaray, Mathias Ross ile yolları ayırdı

GALATASARAY, 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Eylül 2022'de Danimarka ekibi Aalborg'dan 1 milyon 750 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross ile yollarını ayırdığını duyurdu. Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan Mathias Ross, NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a kiralanmıştı.