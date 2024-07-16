Galatasaray, Mathias Ross\'u Sparta Prag\'a kiraladı

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Galatasaray, 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross'u Çekya ekibi Sparta Prag'a şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 1.2 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda Sparta Prag, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1 milyon 200 bin avro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300 bin avro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" denildi.

ROSS'UN GALATASARAY KARİYERİ

2022 yazında Aalborg takımında 1.75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross, 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı formayı 2 kez giymiş ve 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Geçen sezonu ise Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçiren Ross, burada 12'si ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.