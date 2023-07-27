Galatasaray, Mauro Icardi transferini bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Galatasaray, Mauro Icardi transferini bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor

27.07.2023 17:12

Galatasaray, PSG ile anlaşarak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi transfer etti. İddialara göre Icardi, 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız ve Wanda Nara, 28 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor.

TRANSFER TAMAMLANDI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Geçen sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve şampiyonlukta ciddi pay sahibi olan Icardi'nin Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı öne sürüldü.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Mauro Icardi transferini bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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