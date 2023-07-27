Galatasaray, Mauro Icardi transferini bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız ve Wanda Nara, 28 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştı.
Geçen sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve şampiyonlukta ciddi pay sahibi olan Icardi'nin Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı öne sürüldü.
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