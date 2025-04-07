Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi

Galatasaray Muslera\'nın yerine gelecek isimleri belirledi

Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırmayı planlıyor ve yeni kaleci arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır birinci sırada yer alırken, Eyüpspor'un genç kalecisi Berke Özer de alternatifler arasında. Ayrıca, Galatasaray'ın yabancı kaleci adayları arasında Liverpool'un dünyaca ünlü kalecisi Alisson Becker'in adı geçiyor.

07.04.2025 15:07
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Süper Lig devi Galatasaray'da Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı eldiven yerine listesine aldığı isimler belli oldu.

MUSLERA'NIN YERİNE 3 ADAY

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera, Galatasaray defterini büyük olasılıkla kapatacak. Uruguaylı eldivenin yerine arayışta olan Galatasaray'ın listesine aldığı kaleciler belli oldu.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı listenin ilk sırasına aldı. Eyüpspor forması giyen Berke Özer de alternatifler arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların yabancı kaleci adayının ise Alisson Becker olduğu belirtildi. Galatasaray, Liverpool'un dünyaca ünlü Brezilyalı kalecisinin durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 24Erzincan:
    Günay taş gibi kaleci, fantezi yapmanın ne alemi var, illaki desinler olacak… 6 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    inaki yi al genc Galatasaray da oynamış hiç başka kaleci aramaya gerek yok...bizde türk kaleci tutmuyor 3 1 Yanıtla
  • Kaan Yıldız:
    Kayseri kalecisi Bilal bayazıt'ta takip edilmeli, o çocukta güzel kaleci 3 0 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    hepsinden iyi Alisson alabilirse 2 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Samsun'un kalecisi Okan kocukta Galatasaray maçında Beni alacaklar diye beleşten gol yesin yavrum Okan Hadi bu maçta da hatalı gol yede görelim 0 1 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Bu söylenilen türk kalecilerin hangisi maç kazandırmış takımlarına uğurcanıda gördük geçen sene.VALENCİANIN kalecisi yada Lille in kalecisi alınsın en az 5 maç kazandırır tek başına 1 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Uğurcan çakır olursa diğerleri boş, Muslera'nın yerini dolduracak en iyi isim Uğurcan çakır 0 0 Yanıtla
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