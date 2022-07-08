Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Zamalek, Mısır, Spor, Son Dakika

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