Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı - Son Dakika
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Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

08.07.2022 19:55
Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiralanan Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Zamalek, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı - Son Dakika

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