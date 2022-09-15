Galatasaray Nef: 79-84 - Son Dakika
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Galatasaray Nef: 79-84

15.09.2022 21:27
Galatasaray Nef: 79-84

Bursa'da TOFAŞ Spor Salonu'nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Galatasaray Nef, TOFAŞ'ı 84-79 mağlup etti.

Bursa'da TOFAŞ Spor Salonu'nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Galatasaray Nef, TOFAŞ'ı  84-79 mağlup etti.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında TOFAŞ ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Maçın ilk çeyreği özellikle Braian Angola Rodas'ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef'in 21-16'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Galatasaray Nef, pota altından bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla farkı 11'e çıkardı ve soyunma odasına Galatasaray NEF'in 44-33'lük üstünlüğüyle gidildi. 3'üncü çeyrekte TOFAŞ oyundaki etkinliğini artırdı. Rob Gray'in dış atışlar ve pota altından üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatan TOFAŞ, skoru 62-62'ye getirdi ve son periyoda bu skorla gidildi.Son çeyrekte Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca'nın bulduğu sayılarla maça yeniden üstünlüğünü koyan Galasatasaray Nef, maçın 38'inci dakikasında skoru 82-75'e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında TOFAŞ'ın çabası yeterli olmadı ve Galatasaray Nef sahadan 84-79'luk galibiyetle ayrıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Nef: 79-84 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray Nef: 79-84 - Son Dakika
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