Galatasaray, Okan Buruk\'un 150. maçında Gençlerbirliği\'ni 1-0 yenip lider kaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup ederek puanını 19'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Aslan, liderliğine devam etti.

Derbi öncesi ligde hata yapmadı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla üst üste 2, toplamda da 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta pazartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cimbom derbi öncesinde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Fransa'da Lille ile mücadele edecek.

Okan Buruk, Galatasaray ile ligde 150. maçına çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakasıyla sarı-kırmızılıların başında Süper Lig'de 150. maçına çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Bu dönemdeki 2 hükmen galibiyet bu listeye eklenmedi. Galatasaray, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonun geri kalanında ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK müsabakalarını hükmen 3-0 kazandı.

Deplasmanda 3. galibiyet

Galatasaray, Gençlerbirliği mücadelesiyle bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 4. maçını oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla birlikte dış sahadaki 3. galibiyetini kazandı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.

Ligde 3. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 17 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçıyla bu sezon ligde 3. kez kalesini gole kapadı. Cimbom ligde Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerinde gol yememişti.

Galatasaray ligde 2018'den beri Gençlerbirliği'ne kaybetmiyor

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne Süper Lig'de son olarak 9 Nisan 2018 tarihinde deplasmanda 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından ligde rakibiyle oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.