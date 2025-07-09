Galatasaray Osimhen Transferinde Umutlu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transferinin 48 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Genel kurulun iyi geçtiğini belirten Öztürk, "Umuyorum sadece Süper Lig değil, diğer ligler açısından da keyifli bir sezon olur. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Bizim beklentimiz futbolun saha içinde kalması, adaletli bir yönetim olması, hakemin göremediği aksiyon pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi, VAR'da haksızlık yapıldığı takdirde de o VAR hakemine bir daha görev verilmemesi." diye konuştu.

Metin Öztürk, Victor Osimhen'in transfer sürecine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Galatasaray bildiğiniz gibi bu sene direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Icardi ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu, sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimhen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimhen'in biz de olmasını istiyoruz. Şu an Napoli'nin futbolcusu. Biz daha transfer sezonu açılmadan başkanımız ve başkanvekilimiz sayın Abdullah Kavukçu'nun büyük gayretleriyle Bayer Münih ve Almanya Milli Takımı'nın en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Burada aslolan Galatasaray'dır. Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz Osimhen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş de 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır."

Alternatifi olmayan tek şeyin Galatasaray aşkları olduğunu aktaran Öztürk, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek liderliğinde 2023'te 23. şampiyonluk, 2024'te 24. şampiyonluk, 2025'te 25. şampiyonluk ve gerçek 5 yıldıza nasıl ulaşmışsak, bu sene inşallah 26. şampiyonluğu kucaklayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedef adım adım önce çeyrek final, yarı final ve mümkünse de final. Ama biz hep sahada kalacağız. Ümit ediyoruz ki tüm hakemler adaletli bir yönetim gösterir ve herkes hak ettiği noktaya ulaşır." ifadelerini kullandı.