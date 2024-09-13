Galatasaray, Sallai'yi Transfer Etti

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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir." - İSTANBUL