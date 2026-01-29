Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'nden çuval çuval para kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında mücadele eden Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve play-off turuna kalmayı başardı.

ASLAN 35 MİLYON EUROYU AŞTI

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, lig aşamasındaki performansıyla toplamda yaklaşık 36 milyon euro gelir elde etti. İlk maçta Frankfurt'a kaybeden sarı-kırmızılılar, ardından yakaladığı galibiyet serisi ve Atletico Madrid beraberliğiyle ilk 24 iddiasını güçlendirdi. Galatasaray, bu rakamla Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde eden takımlar sıralamasında 29. sırada yer aldı. Turnuvada en fazla geliri ise 97 milyon euroyla Bayern Münih kazandı.

DEV TAKIMLARDAN ALINAN PUANLAR KASAYI DOLDURDU

Galatasaray'ın Liverpool, Atletico Madrid ve Ajax gibi Avrupa'nın güçlü ekiplerinden aldığı puanlar, yalnızca prestij değil ciddi bir ekonomik katkı da sağladı. UEFA'nın yeni sisteminde takımlar, galibiyet ve beraberlik primlerinin yanı sıra lig sıralamasına göre de ek gelir elde ediyor.

PERFORMANS BONUSU ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların lig aşamasını 20. sırada tamamlamasıyla birlikte kazandığı performans bonusunun 4.6 milyon euro olduğu öğrenildi. Yaklaşık 300 milyon TL'ye denk gelen bu tutar, kulübün Avrupa gelirlerine önemli bir katkı sundu.

YÖNETİMİN ELİ RAHATLADI

Elde edilen gelirle birlikte Galatasaray yönetiminin sezon planlaması ve kadro yapılanması konusunda daha rahat hareket etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki istikrarlı performansla mali yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GELİR SİSTEMİ

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, yayın gelirlerinin yanı sıra performansa dayalı ödüller de kazanıyor. Bu sezon katılım bedeli 18,62 milyon euro olarak belirlenirken, galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlikte ise 700 bin euro ödeme yapılıyor. Lig sıralamasına göre 275 bin eurodan 2 milyon euroya kadar ek gelir sağlanıyor. Play-off turunda 1 milyon euro, son 16 turunda 11 milyon euro, çeyrek finalde 12,5 milyon euro, yarı finalde 15 milyon euro ödül veriliyor. Finalde her iki takıma 18,5 milyon euro dağıtılırken, şampiyon olan ekip ekstra 6,5 milyon euro daha kazanıyor.