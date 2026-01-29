Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'nden çuval çuval para kazandı
29.01.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'nden çuval çuval para kazandı
Haber Videosu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ligi ilk 24 içinde tamamlayarak yaklaşık 36 milyon euro gelir elde etti ve kulüp kasasına ciddi bir finansal katkı sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında mücadele eden Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve play-off turuna kalmayı başardı.

ASLAN 35 MİLYON EUROYU AŞTI

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, lig aşamasındaki performansıyla toplamda yaklaşık 36 milyon euro gelir elde etti. İlk maçta Frankfurt'a kaybeden sarı-kırmızılılar, ardından yakaladığı galibiyet serisi ve Atletico Madrid beraberliğiyle ilk 24 iddiasını güçlendirdi. Galatasaray, bu rakamla Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde eden takımlar sıralamasında 29. sırada yer aldı. Turnuvada en fazla geliri ise 97 milyon euroyla Bayern Münih kazandı.

DEV TAKIMLARDAN ALINAN PUANLAR KASAYI DOLDURDU

Galatasaray'ın Liverpool, Atletico Madrid ve Ajax gibi Avrupa'nın güçlü ekiplerinden aldığı puanlar, yalnızca prestij değil ciddi bir ekonomik katkı da sağladı. UEFA'nın yeni sisteminde takımlar, galibiyet ve beraberlik primlerinin yanı sıra lig sıralamasına göre de ek gelir elde ediyor.

PERFORMANS BONUSU ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların lig aşamasını 20. sırada tamamlamasıyla birlikte kazandığı performans bonusunun 4.6 milyon euro olduğu öğrenildi. Yaklaşık 300 milyon TL'ye denk gelen bu tutar, kulübün Avrupa gelirlerine önemli bir katkı sundu.

YÖNETİMİN ELİ RAHATLADI

Elde edilen gelirle birlikte Galatasaray yönetiminin sezon planlaması ve kadro yapılanması konusunda daha rahat hareket etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki istikrarlı performansla mali yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GELİR SİSTEMİ

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, yayın gelirlerinin yanı sıra performansa dayalı ödüller de kazanıyor. Bu sezon katılım bedeli 18,62 milyon euro olarak belirlenirken, galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlikte ise 700 bin euro ödeme yapılıyor. Lig sıralamasına göre 275 bin eurodan 2 milyon euroya kadar ek gelir sağlanıyor. Play-off turunda 1 milyon euro, son 16 turunda 11 milyon euro, çeyrek finalde 12,5 milyon euro, yarı finalde 15 milyon euro ödül veriliyor. Finalde her iki takıma 18,5 milyon euro dağıtılırken, şampiyon olan ekip ekstra 6,5 milyon euro daha kazanıyor.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var

09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:32
Hamas’tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:11:05. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.